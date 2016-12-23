НАНСМИТ
 

НАШИ ДОНОРЫ







все доноры
 

Новости

В Душанбе журналисты и экономисты обсудили параметры Госбюджета 2017 года

30.12.2016

28 декабря в Душанбе в Республиканском пресс-центре состоялся очередной пресс-клуб «Тавозун» по обсуждению Государственного бюджета 2017 года.
читать далее

Без цензуры хорошо, а при ней было лучше?

30.12.2016

26 декабря Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР
читать далее

5 признаков того, что ваш телефон прослушивается

28.12.2016

Наверное многое сталкивались с тем, что телефон быстро разряжается, при том, что Вы им практически не пользуетесь.  Телефон ведет свой образ жизни: самостоятельно разблокируется, включается подсветка. При поднесении к аудиоколонкам идут помехи. Если с вашим телефоном происходит что-то подобное, возможно Вы кого-то заинтересовали.
читать далее

Соболезнование медийных организаций Таджикистана

27.12.2016

Союз журналистов Таджикистана, Национальная ассоциация средств массовой информации Таджикистана, Совет по СМИ Таджикистана, Центр журналистских расследований Таджикистана, ОО «Хома» и ОО «Медиа консалтинг» выражают соболезнование по поводу смерти пассажиров ТУ-154, в частности наших российских коллег, в авиакатастрофе на Черном море. Пусть земля будет им пухом. 
читать далее

RSF обратилось с письмом к новому президенту Узбекистана

23.12.2016

На следующий день после вступления в должность нового президента Республики Узбекистан, Шавката Мирзоева, состоявшегося 14 декабря, организация Репортеры без границ (RSF) направила ему письмо, в котором просит его прекратить действующую в Узбекистане строгую цензуру. Страна находится на 166 месте из 180 в Мировом рейтинге свободы прессы и RSF призывает его провести необходимые реформы для соблюдения […]
читать далее

Навигация по страницам:
Страница 1 из 90312345...102030...Последняя »





МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



НАШИ ПАРТНЕРЫ









все партнеры 		 
     © НАНСМИТ, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Хусейн-зода, 34, оф. 415
   Тел.: +992-37-221-3711, тел./факс: +992-37-223-0968, e-mail: office @ nansmit.tj
   При публикации ссылка на НАНСМИТ обязательна
   Сайт создан при поддержке Национального фонда в поддержку демократии (NED,США)
   Сайт доработан рекламным агентством "adMedia" при поддержке IMS (Дания) 		 