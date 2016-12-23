Новости В Душанбе журналисты и экономисты обсудили параметры Госбюджета 2017 года 30.12.2016

28 декабря в Душанбе в Республиканском пресс-центре состоялся очередной пресс-клуб «Тавозун» по обсуждению Государственного бюджета 2017 года. читать далее Без цензуры хорошо, а при ней было лучше? 30.12.2016

26 декабря Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР читать далее 5 признаков того, что ваш телефон прослушивается 28.12.2016

Наверное многое сталкивались с тем, что телефон быстро разряжается, при том, что Вы им практически не пользуетесь. Телефон ведет свой образ жизни: самостоятельно разблокируется, включается подсветка. При поднесении к аудиоколонкам идут помехи. Если с вашим телефоном происходит что-то подобное, возможно Вы кого-то заинтересовали. читать далее Соболезнование медийных организаций Таджикистана 27.12.2016

Союз журналистов Таджикистана, Национальная ассоциация средств массовой информации Таджикистана, Совет по СМИ Таджикистана, Центр журналистских расследований Таджикистана, ОО «Хома» и ОО «Медиа консалтинг» выражают соболезнование по поводу смерти пассажиров ТУ-154, в частности наших российских коллег, в авиакатастрофе на Черном море. Пусть земля будет им пухом. читать далее RSF обратилось с письмом к новому президенту Узбекистана 23.12.2016

На следующий день после вступления в должность нового президента Республики Узбекистан, Шавката Мирзоева, состоявшегося 14 декабря, организация Репортеры без границ (RSF) направила ему письмо, в котором просит его прекратить действующую в Узбекистане строгую цензуру. Страна находится на 166 месте из 180 в Мировом рейтинге свободы прессы и RSF призывает его провести необходимые реформы для соблюдения […] читать далее

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